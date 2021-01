Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

La compagnie de gendarmerie de Saint-Benoît annonce avoir découvert huit pieds de zamal chez un habitant de Salazie. L'homme, âgé de 37 ans, a été condamné à un stage de citoyenneté qu'il devra effectuer le 18 février 2021. Cette opération anti-stupéfiants fait suite à deux opérations similaires menées à Bras-Panon et Sainte-Rose et ayant conduit à la saisie de 43 pieds de zamal et 24 grammes d'herbe séchée. (Photo Gendarmerie de La Réunion)

