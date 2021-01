Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

La police a effectué plusieurs contrôles des bus de transports scolaires ce lundi 25 janvier et ce mardi 26 janvier 2021 à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Une trentaine d'infractions ont été relevées, dont un chauffeur qui circulait avec un permis non prorogé. Nous publions ci-dessous le communiqué de la police (Photo Police nationale)

