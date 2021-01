Publié il y a 54 minutes / Actualisé le Mardi 26 Janvier à 14H53

Marie-Paule Balaya, vice-présidente du Département, et Olivier Rivière, Maire de Saint-Philippe, ont rendez-vous devant la cour d'appel ce jeudi 28 janvier 2021. Les deux élus contestent leur condamnation en première instance, la première pour ne pas avoir déclaré la totalité de ses revenus et le second pour avoir perçu un montant d'indemnités supérieur au plafond autorisé. Pour les deux personnalités politiques, c'est un procès à haut risque qui pourrait être décisif pour leur avenir politique, en vue notamment des prochaines départementales et régionales. Ce procès pourrait également donner des indications quant aux risques encourus par Didier Robert, qui aura, lui, rendez-vous devant le tribunal le 9 avril 2021 dans le cadre de l'affaire dite des musées régionaux et dont l'un des griefs rejoint celui de Marie-Paule Balaya (Phot rb/www.ipreunion .com)

