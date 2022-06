Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 15 minutes

De violents affrontements ont éclaté dans la nuit du lundi 6 juin au mardi 7 juin 2022 à Koungou et à Majicavo (Mayotte) entre bandes rivales, en marge du meurtre par arme blanche d'un jeune le dimanche 5 juin. Des barrages ont été érigés cette nuit sur la RN1 à Koropa et à Koungou par des groupuscules qui ont également pris pour cible des automobilistes et les forces de l'ordre. "Trois barrages ont été levés grâce à l'intervention de la gendarmerie mobile qui continue ses opérations de maintien de l'ordre malgré des attaques répétées. Trois gendarmes ont été légèrement blessés. Une personne a été pour l'heure placée en garde à vue" indique la ministre des outre-mer dans un communiqué publié ardi en fin d'après-midi (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

