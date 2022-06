Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

Plusieurs médias nationaux annoncent que la famille de la passagère tuée à Paris lors d'une interpellation de la police porte plainte contre le conducteur et contre X. Le véhicule concerné a été touché par des tirs de trois policiers, placés en garde à vue et libérés depuis. Le conducteur est accusé d'avoir refusé d'obtempérer. Lui et un autre passager ont été blessés, la passagère a été tuée suite à des blessures graves à la tête. Une information judiciaire a été ouverte. (Photo d'illustration)

Plusieurs médias nationaux annoncent que la famille de la passagère tuée à Paris lors d'une interpellation de la police porte plainte contre le conducteur et contre X. Le véhicule concerné a été touché par des tirs de trois policiers, placés en garde à vue et libérés depuis. Le conducteur est accusé d'avoir refusé d'obtempérer. Lui et un autre passager ont été blessés, la passagère a été tuée suite à des blessures graves à la tête. Une information judiciaire a été ouverte. (Photo d'illustration)