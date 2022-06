Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Les enquêteurs de la CROSS 974, appuyés par les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît et de l'antenne OFAST ont procédé à la saisie de plus de 3.326 pieds et 18 kilos de zamal séché dans l'Est de La Réunion. Dans ce dossier 6 mis en cause ont été entendus, 5 placés en garde à vue, 4 ont été présentés à un juge d'instruction. (Photo : Gendarmerie)

