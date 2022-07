Ce week-end, et plus précisément ce samedi 9 juillet 2022, un restaurant de la Saline a été victime d'un braquage à main armée par trois individus. Les trois personnes, activement recherchées par les forces de l'ordre, sont reparties avec 300 euros de butin. Une enquête a été ouverte. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion/com)

Les trois individus cagoulés et gantés, filmés par les caméras de vidéosurveillance, étaient armés d’un coupe-coupe et d’une arme à feu, lorsqu’ils ont menacé le gérant et des clients. Déployé sur place, les gendarmes n’ont pas pu attraper les malfrats.