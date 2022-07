Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 49 minutes

Automobilistes prenez note : le hibou observera désormais votre conduite de nuit. Le nom de cet oiseau nocturne a ét donné au radar de la police national "en raison de ses deux oculaires scrutateurs" expliquent les policiers. Cet équipement a été mis en fonction car "les accidents les plus graves se succèdent, particulièrement la nuit. Sur ce créneau horaire, la densité de la circulation est nettement plus faible. Et pourtant, c'est lors de cette période nocturne que survient au moins la moitié des accidents mortels" note la police (Photo Police nationale)

Automobilistes prenez note : le hibou observera désormais votre conduite de nuit. Le nom de cet oiseau nocturne a ét donné au radar de la police national "en raison de ses deux oculaires scrutateurs" expliquent les policiers. Cet équipement a été mis en fonction car "les accidents les plus graves se succèdent, particulièrement la nuit. Sur ce créneau horaire, la densité de la circulation est nettement plus faible. Et pourtant, c'est lors de cette période nocturne que survient au moins la moitié des accidents mortels" note la police (Photo Police nationale)