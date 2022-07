Au cours de ce week-end, les gendarmes ont procédé à de nombreux contrôles sur les routes de l'île. Ils ont constaté 228 infractions et ont retiré 18 permis. Nous publions leur communiqué ci-dessous

Secteur gendarmerie

• Le vendredi 29 juillet dans l'après-midi, la brigade motorisée de Saint-Benoît appuyée par la brigade et la police Municipale de Sainte-Marie, a mené une opération de sécurité routière sur le ressort de cette commune.

A l'occasion de ce service, 26, infractions ont été relevées, 2 permis retenus sur le champ pour des vitesses supérieures à 40 km/h et 6 immobilisations prononcées pour des infractions relatives aux nuisances et pollution.

Une infraction concerne les vitres avant de voiture sur-teintées. A ce propos il est rappelé que le taux de transmission de lumière visible des vitres avant ne doit pas être inférieur à 70 % et qu'en conséquence le conducteur doit être parfaitement visible depuis l'extérieur.

Le non respect de ces dispositions est réprimé par une amende de 135 € et du retrait de 3 points sur le permis de conduire.



• Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 juillet, la brigade motorisée de Saint-Paul a procédé à un contrôle de zone en agglomération de cette même commune.

Lors de ce service, 10 infractions ont été relevées à l'encontre d'automobilistes peu enclins à respecter le code de la Route. Un conducteur ayant visiblement beaucoup de choses à se reprocher, a bifurqué dans une allée résidentielle juste avant le poste de contrôle. Il a "stationné" à la va-vite son véhicule avant de prendre la fuite à pieds.

Mal lui en a pris car sa voiture entravant la circulation sur cette voie, il a été procédé à son enlèvement et à sa mise en fourrière. Quatre autres automobilistes contrôlés positifs aux stupéfiants ou à l'alcool ont également vu leur véhicule placés en fourrière pour une durée de 7 jours.



Au cours de la même nuit, la brigade motorisée de la Rivière Saint- ouis interceptait le conducteur d'un cyclomoteur qui circulait sans casque de protection et en sens interdit en agglomération de Saint-Louis. Le deux roues étai signalé volé depuis le 12/05/2022. Le receleur devra répondre ultérieurement de ces faits devant la justice.

NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 13

NOMBRE D INFRACTIONS : 228

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 18

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 6

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 12

NOMBRE D’IMMOBILISATION : 46 dont 18 fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 6

NOMBRE DÉFAUT PERMIS CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 7

NOMBRE DE VITESSES : 138 dont 22 avec interception

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 4

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 10

NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ - INTERSECTIONS : 13

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 5

NOMBRE DE PNEUMATIQUES LISSES : 3

NOMBRE DE CIRCULATION EN SENS INTERDIT : 2

NOMBRE DE DÉFAUT ÉQUIPEMENT ET NON PORT DE CASQUE PILOTE DEUX-ROUES : 6

NOMBRE DE NUISANCE / POLLUTION ET DÉFAUT D’HOMOLOGATION: 5

NOMBRE DE CIRCULATIONS SUR VOIE DE BUS : 4

NOMBRE DE CIRCULATION À GAUCHE : 1

NOMBRE D ENTRAVE À LA CIRCULATION : 1

NOMBRE DE REFUS D'OBTEMPÉRER : 1 (conducteur identifié)

NOMBRE DE GARDE A VUE : 0