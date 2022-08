L’incident s’est produit lundi 15 août sur le vol ET343 reliant la capitale du Soudan, Khartoum, à celle de l'Éthiopie, Addis-Abeba. D'après les informations du New Zealand Herald, les pilotes se sont endormis en pleine croisière à 11.000 mètres d’altitude au moment où le pilote automatique était enclenché.

Lorsque le Boeing 737 s’est approché de sa destination, l’avion n’a pas entamé sa descente sur son aéroport d’arrivée, alertant les contrôleurs aériens n’obtenant aucun contact avec l’équipage à bord.

Ce n’est seulement lorsque le pilote automatique s’est déconnecté et qu’une alarme a sonné, que l’équipe est sortie de son sommeil.

- Une histoire qui se termine bien -

L’avion s’est finalement posé en toute sécurité à Addis-Abeba, 25 minutes plus tard, sans aucun blessé.

Deeply concerning incident at Africa’s largest airline — Ethiopian Airlines Boeing 737 #ET343 was still at cruising altitude of 37,000ft by the time it reached destination Addis Ababa



Why hadn’t it started to descend for landing? Both pilots were asleep. https://t.co/cPPMsVHIJD pic.twitter.com/RpnxsdtRBf