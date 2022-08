Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le dimanche matin 28 août 2022, les sapeurs-pompiers de Sainte-Suzanne ont été agressés lors d'une intervention à domicile. Arrivés sur les lieux, deux pompiers sont violemment agressés par de jeunes individus présents au domicile de la victime où une soirée était organisée. Blessés tous deux au visage, ces derniers sont contraints de se désengager et font appel à la gendarmerie. Pour ces faits de violences aggravés, les deux individus jugés en comparution immédiate sont condamnés à deux ans dont un an avec sursis et à 18 mois dont 12 mois avec sursis.

