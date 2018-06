Selon un sondage de la société d'études Yougov, 64 % des Français suivront la coupe du monde de football cette année. Parmi eux 52 % sont des femmes et 76% des hommes. Qu'en est-il à La Réunion ? Imaz Press est allé à la rencontre de Réunionnais qui ne sont pas intéressé par le Mondial. Un phénomène qui touche aussi le "pays du football", en l'occurrence le Brésil où 53 % des habitants ne comptent pas suivre l'actualité du Mondial.

Certains Réunionnais ne regarderont pas le Mondial cette année. Enzo qui s’intéresse peu au football, confie qu’il ne regardera la coupe du Monde " que si la France arrive en finale contre une grosse équipe "

Nakid est lui fan de football, tandis que Mario ne s’intéresse pas du tout à ce sport populaire, mais préfère suivre la boxe.

Mario n’accompagnera pas son camarade nakid pour regarder les match du mondial de football qui débutera dans 24 heures #CoupeDuMonde #lareunion #football pic.twitter.com/1XiWSqqVsF — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 13 juin 2018

Adrien et Ludovic font également partie des 24% de Français qui ne regarderont pas le mondial, Ils restent quand même de fervents "patriotes", et supporteront les bleus s’ils font un beau parcours.

Adrien et ludovic, ne suivront pas leurs amis dans les bars pour assister au match de football de la #CoupeDuMonde2018 , ils restent quand même #supporter des #bleus s’ils font un bon parcours. pic.twitter.com/utwk7agmFv — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 13 juin 2018

- 53 % des brésiliens ne comptent pas suivre l'actualité du Mondial -

Malgré sa place de grand favori et sa réputation de "pays du football", plus de la moitié des Brésiliens ne regarderont pas les matchs de la Seleção cette année. La débâcle monumentale en demi-finale de la dernière édition (7-1 contre l'Allemagne à domicile) a surement fortement entamé la confiance des Brésiliens.

Pourtant, la Seleçao s'est qualifiée haut la main pour ce Mondial et a montré un visage séduisant lors des derniers matches amicaux notamment contre la Croatie (2-0) et l'Autriche (3-0). Une autre raison qui démotive peut-être les Brésiliens à suivre leur sélection nationale l’heure de diffusion, en effet les matchs seront diffusés en pleine journée 9h00 et 15h00 en heure locale.

Le quotidien l'Equipe à également relayer ce sondage assez impréssionant :

Selon un sondage, plus de la moitié des Brésiliens ne vont pas s'intéresser à la Coupe du monde en Russie https://t.co/m7MAvxszWP pic.twitter.com/cpWRIyEsgG — L'ÉQUIPE (@lequipe) 12 juin 2018

La cérémonie d'ouverture de la coupe du monde se déroulera ce jeudi à Moscou et sera suivi du match d'ouverture opposant la Russie à l'Arabie Saoudite. Elle sera à suivre en direct sur TF1 et beIN Sports à partir de 16h30, suivi du match d'ouverture à 17h00.

d/b www.ipreunion.com