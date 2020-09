Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

L'aventure helvétique continue pour Guillaume Hoarau. Après six saisons passées aux Young Boys de Berne, l'attaquant réunionnais reste dans le championnat suisse et rejoint le FC Sion. Il a signé un contrat d'un an, plus une année en option. Aux Young Boys, club où il a passé le plus d'années dans sa carrière, Guillaume Hoarau a inscrit 118 en 188 matches, remporté trois fois le championnat de Suisse et une coupe de Suisse. (Photo FC Sion)

