Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

La sélectionneuse de l'équipe de France Corinne Diacre a communiqué, ce jeudi 15 octobre 2020, la liste des joueuses retenues pour France-Macédoine du Nord (vendredi 23 octobre à Orléans) et Autriche-France (mardi 27 octobre à Wienner Neustadt), qui entrent dans le cadre des qualifications à l'Euro 2022. Après savoir honoré ses deux premières sélections contre la Serbie et la Macédoine au mois de septembre, la Réunionnaise Melvine Melard est de nouveau convoquée avec les Bleues. Une confirmation de son bon début de saison, qui a vu sa première titularisation avec son club de l'Olympique Lyonnais, quintuple champion d'Europe en titre. L'autre Réunionnaise et attaquante d'Everton (Angleterre) Valérie Gauvin est également appelée par la sélectionneuse. (Photo AFP)

