Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

La Commission régionale de surveillance des opérations électorales a déclaré "irrecevable" la liste de Noël Vidot jeudi 7 janvier 2021. Candidat à l'élection de la présidence du Comité directeur de la Ligue réunionnaise de football, qui se tiendra le 24 janvier prochain, il a ainsi vu son dossier refusé. La décision de la Commission repose sur le fait que les licences de quatre membres de la liste de Noël Vidot n'ont pas été validées à temps, ne respectant pas le délai de six mois recommandé entre leur enregistrement et le dépôt de candidature. Dans le même temps, les listes d'Alex Augustine et Yves Ethève ont pour leur part été acceptées. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

