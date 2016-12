Une minute de silence a été observée mardi à 20h00 sur les quatre stades allemands où se jouaient des matches de la 16e journée du championnat, en mémoire des victimes de l'attentat sur un marché de Noël de Berlin.

Une minute de silence a été observée mardi à 20h00 sur les quatre stades allemands où se jouaient des matches de la 16e journée du championnat, en mémoire des victimes de l'attentat sur un marché de Noël de Berlin.

Le public et les équipes engagées sur les stades de Dortmund, Mönchengladbach, Hambourg et Francfort se sont figés une minute, ont montré les images de la chaîne Sky. Les joueurs portaient un brassard de deuil.Le Hertha Berlin jouera mercredi soir contre Darmstadt au stade olympique, dans la ville où un attentat au camion-bélier a fait 12 morts et une cinquantaine de blessés lundi.Les équipes qui joueront mercredi respecteront la même minute de silence et porteront également le brassard noir."Nous voulons montrer ainsi un signe de solidarité avec les personnes touchées, mais aussi avec les habitants et habitantes de notre capitale", a déclaré le président de la DFL (Ligue de football allemande) Reinhard Rauball. "Nous sommes tous bouleversés par ce qui s'est passé lundi soir sur un paisible marché de Noël".Les autorités n'ont pas publiquement annoncé de mesures de sécurité nationales pour ces rencontres. Seule la police de Francfort a fait savoir qu'elle avait mis en place un dispositif particulier pour le match Eintracht-Mayence mardi soir.La présence policière devait être renforcée "et certains policiers (...) équipés d'armes automatiques, ce qui n'est pas habituel", a expliqué une porte-parole de la police de Francfort à l'agence sportive SID, filiale de l'AFP.