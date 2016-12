Un camion immatriculé en Pologne a foncé sur la foule de l'un des marchés de Noël les plus achalandés de Berlin lundi soir, faisant au moins 12 morts et 48 blessés.

Voici ce que l'on sait de cet événement alors que la police allemande semble privilégier la piste d'un attentat similaire à celui commis à Nice, en France, le 14 juillet dernier:

- Les faits -

Vers 20H00 (19H00 GMT) un camion avec sa remorque fonce pendant 60 à 80 mètres sur un trottoir en plein centre-ville de Berlin où se trouve un marché de Noël très fréquenté des Berlinois et des touristes. Il est dressé au pied de l'un des monuments les plus connus de la ville, les vestiges de l'église du Souvenir largement détruite par les bombardements alliés de la Seconde guerre mondiale.

La police n'a donné aucune information sur les identités des victimes. Seule indication que les enquêteurs ont révélée : un corps a été retrouvé dans la cabine du camion, mais il ne s'agit a priori pas du conducteur qui a foncé sur la foule. La police a indiqué qu'il était ressortissant polonais.

- Un attentat ? -

La police semble privilégier la piste d'un attentat, à l'instar du ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière, selon lequel il y a "beaucoup de raisons" de penser qu'il s'agit d'une attaque délibérée. L'enquête a d'ailleurs été confiée au parquet fédéral compétent en Allemagne pour les affaires de terrorisme.

"Nos enquêteurs estiment que le camion a été intentionnellement dirigé dans la foule du marché de Noël", a indiqué la police berlinoise dans un message sur Twitter, précisant qu'elle traitait l'affaire comme un "probable attentat terroriste".

M. de Maizière a souligné à la télévision allemande que si l'Allemagne était une cible pour les groupes jihadistes, ses services n'avaient "aucun indice (laissant penser) qu'un marché de Noël" pouvait être visé.

- Le suspect -

Selon la police, un suspect a été arrêté peu après les faits. Là aussi, M. de Maizière a souligné qu'"il y a beaucoup de raisons de penser qu'il s'agit" de l'auteur des faits.

Les autorités se sont refusées à tout commentaire sur l'identité de l'individu.

Selon des sources au sein des services de sécurité, citées par l'agence allemande DPA, il pourrait être pakistanais ou afghan et serait arrivé en Allemagne comme demandeur d'asile en février 2016.

Un porte-parole de la police a par ailleurs indiqué que l'individu a été arrêté à deux kilomètres des lieux du drame grâce à une description qui avait été faite de lui, a indiqué lundi soir un porte-parole de la police.

- Le camion -

Le véhicule, immatriculé en Pologne, est composé d'un tracteur et d'une remorque massive. Une société polonaise, interrogée par l'AFP, a reconnu en être la propriétaire et avoir été contact avec son chauffeur, lui aussi polonais, la dernière fois lundi après-midi.

Selon les dirigeants de l'entreprise, le véhicule était chargé de 25 tonnes de produits métallurgiques en provenance d'Italie. Le routier se préparait à passer la nuit à Berlin, la société berlinoise qui devait prendre le chargement n'ayant pas pu le recevoir lundi.

"C'est mon cousin, je le connais depuis l'enfance. Je me porte garant de lui", a dit le patron de l'entreprise, Ariel Zurawski, à l'AFP.

La police n'a pas indiqué si le corps retrouvé dans le camion était celui du chauffeur.



AFP