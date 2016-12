L'armée syrienne a lancé un appel aux derniers rebelles et civils à quitter Alep afin de pouvoir prendre totalement le contrôle de la deuxième ville de Syrie, a indiqué mardi à l'AFP une source militaire.

"L'armée a lancé un appel via des hauts-parleurs aux rebelles et civils qui le souhaitent pour qu'ils quittent les quartiers Est" de la métropole, a indiqué la source, affirmant que l'armée voulait "nettoyer la zone après la sortie des hommes armés".Plusieurs milliers de Syriens affamés et traumatisés ont quitté depuis jeudi dernier la dernière enclave rebelle assiégée d'Alep, ville que l'armée est parvenue à contrôler quasi-totalement après un mois d'une violente offensive aérienne et terrestre.Le secteur oriental de l'ex-capitale économique de Syrie était aux mains des rebelles depuis 2012 et sa conquête représente la plus importante victoire du régime de Bachar al-Assad dans la guerre en Syrie.