Un homme a ouvert le feu mardi avant l'aube devant l'entrée de l'ambassade américaine à Ankara sans faire de victime, a indiqué la chancellerie en annonçant que toutes les représentations diplomatiques des Etats-Unis en Turquie seraient fermées pour la journée.

L'incident s'est produit à 03H50 (00H50 GMT) devant l'entrée principale de l'ambassade et l?auteur des tirs a été arrêté par la police, a précisé la représentation diplomatique dans un communiqué."L'homme s'est approché de la porte principale de l'ambassade américaine à Ankara et a fait feu à l'aide d'une arme", a détaillé le communiqué. "Il n'y a pas eu de blessé et l'individu est détenu par la police".A la suite de cet incident, il a été décidé que "l'ambassade américaine à Ankara, le consulat général américain à Istanbul et le consulat américain à Adana seront fermés pour la journée de mardi", a ajouté le texte.L'ambassade a également appelé les ressortissants américains en Turquie à redoubler de vigilance et à "prendre les mesures appropriées" pour renforcer leur sécurité personnelle.Cet incident s'est produit quelques heures après l'assassinat à Ankara de l'ambassadeur russe en Turquie par un policier qui a affirmé agir pour venger le drame de la ville syrienne d'Alep, en passe de tomber aux mains du régime avec le soutien de Moscou.