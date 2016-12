François Hollande s'est rendu mercredi à la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne en France pour signer le registre de condoléances ouvert à la suite de l'attentat perpétré au marché de Noël à Berlin.

Le président de la République était accompagné du Premier ministre Bernard Cazeneuve, du ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault et du secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Harlem Désir. Le chef de l'Etat a échangé quelques mots avec l'ambassadeur d'Allemagne, Nikolaus Meyer-Landrut."Hier je me suis entretenu avec la chancelière Angela Merkel et nous avons montré face à l'épreuve une solidarité pleine", a déclaré François Hollande à la sortie du Conseil des ministres, juste avant de se rendre à la résidence."Quand Paris est attaqué, l'Allemagne est à nos côtés, quand Berlin est attaqué par le terrorisme, nous sommes aux côtés des Berlinois", a-t-il ajouté, précisant qu'il n'était prévu à ce stade qu'il se rende à Berlin.François Hollande avait souligné dès lundi soir que "les Français partagent le deuil des Allemands face à cette tragédie qui frappe toute l'Europe", exprimant "sa solidarité et sa compassion à la chancelière (Angela) Merkel, au peuple allemand et aux familles".Survenu lundi soir dans un lieu très touristique de Berlin, cet attentat au camion-bélier a fait douze morts et 48 blessés. Il a été revendiqué mardi soir par le groupe État islamique.