Vous rêvez de faire un marathon mais les 42 km vous effraient ? Engagez une doublure pour le courir sous votre nom, partiellement ou entièrement! La mort récente d'un concurrent a mis en lumière le recours à cette forme de triche en Chine.

Vous rêvez de faire un marathon mais les 42 km vous effraient ? Engagez une doublure pour le courir sous votre nom, partiellement ou entièrement! La mort récente d'un concurrent a mis en lumière le recours à cette forme de triche en Chine.

Le 10 décembre, alors qu'il participe au semi-marathon de la ville de Xiamen, sur la côte sud-est du pays, un coureur meurt d'un arrêt cardio-respiratoire à 4,5 kilomètres de la ligne d'arrivée, ont raconté les médias chinois.

Jusque-là, l'histoire est tristement banale. Mais une enquête révèle que la victime courait en fait... pour le compte d'une autre personne. Laquelle a été bannie à vie de l'épreuve par le comité d'organisation, a indiqué dimanche l'agence Chine nouvelle.

Selon le Quotidien de la jeunesse de Pékin, 30 personnes ont été disqualifiées sur les 18.000 qui s'étaient inscrites pour participer à l'épreuve. Le journal n'a pas précisé le motif de ces disqualifications, mais selon lui, les lycéens qui parvenaient à se hisser parmi les 100 premiers pouvaient obtenir des points en plus à l'examen d'entrée à l'université. Un enjeu susceptible de pousser à la fraude ?

La triche est dénoncée par les internautes qui accusent la mode du marathon de conduire certains à des excès. "Sans entraînement ni même la volonté de gagner, tout ce qu'ils veulent c'est avoir leur photo sur les réseaux sociaux pour dire au monde entier qu'ils mènent une vie saine", peste un internaute cité par Chine nouvelle.

- Autobus -

Les organisateurs ont reconnu qu'un coureur pouvait faire retirer son dossard par une autre personne. "Le commerce de dossards est interdit mais la chose est difficile à détecter", a reconnu un membre du comité d'organisation cité par Chine nouvelle.

Cette forme de triche n'est pas nouvelle: en 2010, au marathon de Xiamen, 30 coureurs arrivés parmi les 100 premiers avaient déjà été disqualifiés pour avoir eu recours à des doublures ou avoir fait une portion de la course... en autobus.

Cette dernière tactique rappelle le cas fameux de Rosie Ruiz: la Cubaine avait gagné le marathon de Boston (Etats-Unis) en 1980 avant que les officiels se rendent compte que cette athlète de niveau moyen jusque-là avait emprunté... le métro pendant la course. Elle était sortie d'une station à faible distance de l'arrivée.

Les épreuves de course à pied sont de plus en plus populaires en Chine depuis qu'un premier marathon s'est couru à Pékin en 1981, avec plus de 300 événements cette année selon l'Association chinoise d'athlétisme, soit deux fois plus qu'en 2015 et quatre fois plus qu'en 2014.

Mais les conditions atmosphériques nuisent parfois à la santé des coureurs, comme en 2014 lorsque les participants au marathon de Pékin avaient dû courir en dépit d'un regain de pollution de l'air. Certains coureurs portaient des masques de protection.

Selon Chine nouvelle, 14 personnes sont décédées au cours des trois dernières années lors d'épreuves marathoniennes, dont le coureur de Xiamen. Cette épreuve a d'ailleurs été endeuillée par le décès d'un autre concurrent juste après la ligne d'arrivée.

AFP