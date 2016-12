La star du tennis tchèque Petra Kvitova doit observer au moins trois mois d'arrêt pour soigner sa main gauche blessée mardi matin par un cambrioleur armé d'un couteau et opérée dans la foulée, a indiqué son porte-parole, et sa saison apparaît déjà compromise.

La double lauréate de Wimbledon a été touchée aux cinq doigts de la main ainsi qu'à deux nerfs, en voulant se défendre face à l'agresseur à son domicile de Prostejov, dans l'est de la République tchèque. La gravité de la blessure de la 11e joueuse mondiale à la main avec laquelle elle tient la raquette a nécessité une opération de 3H45."La main sera bandée pendant deux jours, puis elle portera une attelle pendant six à huit semaines. Elle ne doit pas mettre de poids sur les tendons pendant au moins trois mois", a expliqué Karel Tejkal, le porte-parole de Petra Kvitova."La blessure est sérieuse, mais le chirurgien a expliqué que Petra est jeune (26 ans, ndlr) et en bonne santé, et donc qu'il n'y a pas de raison pour qu'elle arrête sa carrière", a-t-il tenu à rassurer.Sur sa page Facebook, la joueuse a fait part de sa chance "d'être en vie". "Je suis secouée, mais heureuse d'être en vie. Je suis forte et je vais me battre" pour revenir, a-t-elle expliqué."J'ai été attaqué dans mon appartement par un individu avec un couteau. En essayant de me défendre, je me suis sérieusement blessée à la main gauche", a-t-elle poursuivi.L'agression a eu lieu avant 08H30 mardi matin (07H30 GMT), selon le porte-parole de la police locale, au domicile de Kvitova près du centre-ville de Prostejov.Le cambrioleur est toujours en fuite, a-t-il ajouté sans confirmer des affirmations des médias selon lesquelles Kvitova l'a laissé entrer parce qu'il prétendait être un agent d'entretien.- 'Un crime aléatoire' -"Il s'agit d'un crime aléatoire, personne n'a voulu l'agresser ou la cambrioler elle en particulier", avait expliqué le porte-parole de la joueuse plus tôt dans la journée.La star de l'équipe de la République tchèque, récent vainqueur de la Fed Cup aux dépens de la France, a reçu au cours de la journée le soutien de ses collègues des courts."Je viens d'apprendre à propos de @Petra_Kvitova et l'affreuse attaque au couteau et la blessure à sa main - je suis à tes côtés Petra", a tweeté Martina Navratilova, l'ancienne gloire américaine du tennis, née en République tchèque."Si inquiète d'entendre les nouvelles de @Petra_Kvitova. Sans conteste l'une des plus belles personnes que j'aie rencontrée. Toutes mes pensées vont vers elle", a écrit l'Américaine Madison Keys, 8e joueuse mondiale, sur le même réseau social.Cette blessure clôt une année contrastée pour la Tchèque, qui a glissé de la 6e place mondiale en janvier à la 16e en août. Elle a changé deux fois d'entraîneur avant de remporter le tournoi de Wuhan en octobre, mettant fin à une disette de 13 mois.Elle avait enchaîné par un titre à Zhuhai, avant de soulever une 5e Fed Cup à Strasbourg.La Tchèque aux 19 titres récupérait d'une fracture de fatigue à un pied, qui l'a contrainte à renoncer à la Hopman Cup, le tournoi exhibition par équipes qui ouvre la saison avant l'Open d'Australie (16-29 janvier). Son retour était espéré pour le tournoi de Sydney, à partir du 8 janvier.