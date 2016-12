La ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, a inauguré jeudi à Tourouvre, dans l'Orne, la première route solaire au monde, une technologie qu'elle espère étendre largement en France et à l'étranger, malgré des critiques sur son coût et son efficacité.

Pour son troisième déplacement en un an dans le petit village normand, Ségolène Royal a enfin pu contempler le résultat de ses efforts visant à promouvoir les routes "à énergie positive", ces surfaces routières en phase test qui ont la particularité de transformer le rayonnement solaire en énergie.Cernée par une foule de journalistes, la ministre a officiellement raccordé au réseau électrique le premier kilomètre de ce prototype de revêtement innovant, constitué de cellules photovoltaïques encapsulées dans une résine et collé sur la chaussée.Les 2.000 automobilistes qui empruntent en moyenne chaque jour la RD5 pour sortir de Tourouvre vont donc désormais rouler pendant un kilomètre sur 2.800 m2 de dalles photovoltaïques aux allures de carrelage plastifié.Selon les initiateurs de ce projet baptisé "Wattway", co-inventé par Colas et le CEA Tech, la route solaire normande doit produire l'équivalent de l'éclairage public d'une ville de 5.000 habitants. Les cellules photovoltaïques sont fabriquées par la Scop SNA, à Tourouvre.L'ensemble des travaux est couvert par une subvention d'Etat de 5 millions d'euros hors taxe."C'est un prototype qui commence à intéresser au niveau international", a observé la ministre, interrogée au téléphone par l'AFP, relevant que les Chinois, les Africains, et les Marocains ont manifesté leur intérêt en visitant le stand dédié à cette technologie lors de la COP22 à Marrakech."C'est une idée de génie, on utilise un espace qui sert à autre chose et qui ne va pas consommer des terres agricoles dans les pays très peuplés", a-t-elle plaidé.- Déploiement national -Confiante dans cette technologie, Mme Royal a développé lors d'une conférence de presse les caractéristiques de son "plan de déploiement national des routes solaires", avec pour objectif la réalisation de 1.000 km de voies solaires d'ici cinq ans.L'État va "conduire en 2017 un plan d'expérimentation de route solaire sur le réseau routier national, première étape d'un programme de déploiement sur les 4 années à venir", a indiqué le ministère.La route 164, en Bretagne, a été choisie pour expérimenter le premier tronçon de route solaire sur une voie nationale.Le plan se traduira également par le lancement en janvier d'un "appel d'offres innovation pour encourager le développement de technologies solaires innovantes"."La Commission de régulation de l'Énergie (CRE) sera saisie dès janvier d'un projet de cahier des charges pour la réalisation d'installations solaires innovantes", a précisé le ministère.Si le concept de route solaire présente de nombreux avantages, notamment celui d'utiliser, pour produire de l'électricité, des chaussées qui ne sont en moyenne occupées par les voitures que 20% du temps, selon Colas, des critiques se font néanmoins entendre.Interrogé par l'AFP, Jean-Louis Bal, président du Syndicat des énergies renouvelables (SER), se dit ainsi "interrogatif"."On a un prototype à environ 17 euros par watt alors qu'on arrive à 1 euro par watt pour des centrales (photovoltaïques, NDLR) au sol. La question est donc de savoir quel est le potentiel de réduction de ce coût", a-t-il expliqué.Le représentant de la principale organisation professionnelle du secteur s'interroge aussi sur la quantité d'énergie produite en conditions réelles."Les panneaux photovoltaïques sont en position horizontale, ce qui n'est pas l'inclinaison optimale", remarque-t-il, ajoutant que le passage de véhicules "diminue la production d'énergie".Enfin, la durée de vie du produit, beaucoup plus sollicité qu'un panneau sur une toiture, pose aussi question, selon lui. Pas de quoi décourager le volontarisme de la ministre, qui a lancé au public en partant: "bonne route!".