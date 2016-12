L'armée de l'air irakienne a déversé jeudi dans le ciel de Mossoul quatre millions de lettres d"empathie et de soutien" destinées aux habitants de la ville toujours aux mains des jihadistes du groupe Etat islamique, a annoncé la coalition internationale menée par les Etats-Unis.

"Les lettres d'empathie et de soutien aux habitants de Mossoul ont été écrites par des Irakiens à travers tout le pays", a fait savoir la coalition dans un communiqué.Cette initiative "rassure les habitants de Mossoul, otages de l'EI depuis plus de deux ans, sur le fait qu'ils n'ont pas été oubliés et que le reste de l'Irak est à leurs côtés, attendant de les accueillir en solidarité lorsque l'EI sera défait", a-t-elle poursuivi.Ce largage est le résultat d'une campagne "Lettres pour Mossoul" lancée par l'International Institute for War and Peace Reporting le 17 octobre, jour où les forces irakiennes ont commencé leur offensive pour reprendre la ville aux jihadistes.Ces quatre millions de lettres sont issues de 2.160 notes manuscrites rédigées après le début de l'offensive, qui a entraîné la fuite jusqu'à présent d'environ 100.000 personnes de Mossoul. Les organisations humanitaires estiment que plus d'un million d'habitants pourraient partir pour échapper aux combats.Le gouvernement irakien a incité les civils de la ville à rester dans leur maison si possible.