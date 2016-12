Avec l'arrivée prévue du champion du monde allemand Julian Draxler, le Paris SG a frappé un premier grand coup en vue du mercato d'hiver, qui s'ouvre le 1er janvier en France.

Le quadruple champion de France en titre doit faire oublier sa première moitié de saison décevante et son mercato d'été peu convaincant.Côté OM, le nouvel état-major a prévenu que le gros du recrutement se ferait plutôt lors du mercato d'été, mais d'éventuelles arrivées permettraient de jauger les ambitions marseillaises pour la suite du championnat.- PSG: oublier l'été, penser à Barcelone -Le PSG n'a pas attendu l'ouverture du mercato pour s'activer. Plusieurs médias, dont le quotidien L'Equipe, ont révélé que le milieu offensif champion du monde 2014 Julian Draxler, en conflit avec son club de Wolfsburg, allait rejoindre le club de la capitale moyennant une indemnité de 36 millions d'euros.Les ailiers ne sont pourtant pas les profils qui manquent au PSG, mais plusieurs médias français et espagnols annoncent que l'Espagnol Jese devrait dans le même temps être prêté à Las Palmas (Espagne). Interrogé à propos de l'Espagnol, le président du Paris SG Nasser Al-Khelaïfi a répondu au quotidien Le Parisien de vendredi: "si nous avons fait des erreurs, on va essayer de les corriger."Globalement en effet, le club de la capitale a manqué son mercato d'été (Jese est transparent, Hatem Ben Arfa peu performant, Grzegorz Krychowiak ne répond pas aux attentes). Et si l'entraîneur basque Unai Emery, critiqué, a été confirmé vendredi par son président, le PSG va devoir se renforcer pour avoir une chance de battre le FC Barcelone en huitièmes de finale de Ligue des champions.Parmi les profils ciblés, un attaquant de pointe pour faire souffler Edinson Cavani, voire un défenseur central et un latéral gauche pour préparer la succession du Brésilien Maxwell. "Les médias annoncent beaucoup de recrues, je ne sais pas où ils vont chercher le budget!", a toutefois temporisé le président du PSG.- Marseille à 'l'affût' -La priorité affichée par l'entraîneur Rudi Garcia est un latéral gauche puisque le Camerounais Henri Bedimo est en partance pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) entre le 14 janvier et le 5 février. "Mais on ne prendra pas des joueurs pour dire on veut à tout prix prendre des joueurs", a prévenu Garcia mercredi. La pression est en effet moins importante ces derniers jours puisque l'OM, qui vient d'enchaîner quatre succès en championnat pour la première fois depuis l'été 2015, est aux portes des places européennes à la trêve.Le rachat du club par l'homme d'affaires américain Frank McCourt, officialisé le 17 octobre, a toutefois aiguisé les attentes des supporters marseillais, qui se serviront sans doute des recrutements effectués par la nouvelle équipe dirigeante pour jauger leurs ambitions sportives. McCourt a toutefois prévenu: "C'est un peu plus difficile d'avoir exactement le type de joueurs qu'on veut au club" lors du mercato d'hiver. Mais le club sera "à l'affût" d'éventuelles "opportunités", avait observé le président du club, Jacques-Henri Eyraud, fin octobre.- Monaco, Nice: ne pas s'affaiblir -Pour le champion d'automne Nice et son dauphin Monaco, le premier objectif sera de ne pas s'affaiblir jusqu'à la clôture du mercato, le 31 janvier à 23h59. Leur excellent début de saison a en effet attiré l'attention sur certains de leurs meilleurs éléments, que des grands d'Europe pourraient tenter d'enrôler dès cet hiver.A Monaco, les performances impressionnantes de Tiémoué Bakayoko en sentinelle auraient attiré l'attention de Chelsea et surtout de l'entraîneur de Manchester United Jose Mourinho. Le champion d'Europe portugais Joao Moutinho serait pour sa part sur les tablettes de clubs italiens. Côté niçois, la star italienne Mario Balotelli aurait des contacts en Angleterre après sa première moitié de saison plutôt réussie, au moins au niveau statistique (10 buts en 14 matchs).Le leader de la Ligue 1 pourrait aussi vouloir pallier les absences de plusieurs cadres, dont Younes Belhanda, indisponible 4 à 6 semaines en raison d'une fracture à un orteil, et Jean-Mickael Seri, en partance pour la CAN.La compétition continentale risque d'affaiblir d'autres formations du championnat de France, qui pourraient donc être tentées de se renforcer. Il faudra toutefois composer avec les contraintes financières et des opportunités moindres qu'en été.