Le nombre d'inscrits à Pôle emploi sans aucune activité a atteint en novembre 3,45 millions en métropole, en recul pour le troisième mois consécutif, une première depuis la crise en 2008, a annoncé lundi le ministère du Travail.

Le nombre de personnes en catégorie A (sans aucune activité) a diminué de 31.800 par rapport à octobre (-0,9%). Sur trois mois, leur nombre a baissé 109.800 (3,1%) et depuis le début de l'année de 133.500. En prenant en compte les demandeurs d'emploi exerçant une petite activité (catégorie B et C), le nombre des demandeurs d'emploi était de 5,48 millions fin novembre, soit une hausse de 0,3% sur un mois et de 0,5% sur un an.