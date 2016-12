La population de Manille se préparait lundi au passage du puissant typhon Nock-Ten, qui a déjà entraîné des évacuations massives dans l'est des Philippines, gâchant les célébrations de Noël.

La tempête, qui a touché dimanche l'archipel au niveau de la province de Catanduanes, devrait évoluer sur une trajectoire nord-ouest, accompagnée de vents soufflant à 230 km/h, selon l'agence météorologique philippine.Plus de 218.000 personnes ont été évacuées de leurs foyers par mesure de précaution, et 48 vols intérieurs et internationaaux ont été annulés, ont indiqué lundi les autorités.Aucun blessé n'a été pour l'heure signalé, mais ce typhon relativement tardif pour la saison a grandement contrarié les célébrations de Noël dans un archipel où 80% de la population est catholique.Nock-Ten progressait lundi à 20 km/h et devrait toucher Manille et sa région dans la journée, avant de poursuivre sa trajectoire en mer de Chine méridionale.Lundi matin, la métropole de 13 millions d'habitants était anormalement calme pour un lendemain de Noël, la plupart des habitants demeurant chez eux dans l'attente de la tempête.Les services de la protection civile ont annoncé que la capitale risquait d'être frappée par des "précipitations intenses, des crues soudaines et des vents soutenus". Des embarcations de sauvetage sont prêtes à être mises à l'eau pour le cas où les fleuves de la zone sortiraient de leur lit."Nous sommes en état d'alerte rouge", a déclaré Mina Marasigan, porte-parole du Conseil national de la gestion des catastrophes.Les garde-côtes ont interdit l'accès aux plages au sud de Manille pour la journée de lundi et les autorités ont demandé aux habitants des bidonvilles proches de la mer d'évacuer leurs maisons.La région de Bicol (est) a été la plus durement frappée dimanche."Ils ont volontairement coupé l'électricité (à Bicol) en raison du vent afin que personne ne soit électrocuté en cas de chute de lignes électriques", a expliqué Mme Marasigan à l'AFP.Pour des centaines de personnes, Noël a été célébré dans des centres de regroupement autour de rations de survie.Les responsables de certaines localités, a raconté Mme Marasigan, ont cependant tenté d'encourager les habitants à rejoindre ces centres en y servant du cochon rôti, le plat traditionnellement servi à Noël aux Philippines.Les scientifiques estiment que la virulence des tempêtes de ces dernières années est imputable au changement climatique.En novembre 2013, 7.350 personnes avaient péri ou avaient été portées disparues lors du passage du super-typhon Haiyan.Chaque année, les Philippines, un pays en développement de 100 millions d'habitants, sont balayées par une vingtaine de grosses tempêtes ou typhons, entre juin et octobre.