L'Américaine Mikaela Shiffrin a été la plus rapide mardi de la première manche du slalom géant de Semmering, une reprise de l'épreuve de Coupe du monde de ski alpin annulée à Courchevel il y a une semaine, la Francaise Tessa Worley signant le 5e chrono.

En 59 sec 91/100e, Shiffrin, leader du classement général a devancé les Italiennes Manuela Mölgg et Marta Bassino de 27 et 49/100e.Ces dernières ont sauvé la Squadra après les éliminations de Federica Brignonee et de Sofia Goggia, qui a manqué la dernière porte.Tenante du gros globe de cristal, la Suissesse Lara Gut a concédé 1 sec 36/100e.Trois Françaises sont dans le +top 10+, avec Taïna Barioz, Tessa Worley, lauréate des deux derniers géants, et Adeline Baud-Mugnier, respectivement 5e (+0.79), 6e (+0.80) et 8e (+1.05).Les dossards entre 10 et 20 ont bénéficié d'une neige plus accrochante.Pour son retour à la compétition après sa blessure au genou droit il y a 14 mois, l'Autrichienne Anna Veith (ex-Fenninger), reléguée à 3 sec 21/100e de Shiffrin, ne s'est pas qualifiée pour la seconde manche, dont le départ est prévu à 13h00.Semmering organise un autre géant mercredi et un slalom jeudi.