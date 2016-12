Deux experts en psychiatrie seront désignés ce mardi dans l'enquête sur le triple homicide dans la Drôme, a indiqué le procureur de la République de Valence, qui veut ainsi un avis éclairé pour déterminer "le niveau de responsabilité pénale" du principal suspect.

Le procureur Alex Perrin a précisé qu'une information judiciaire serait ouverte "d'ici la fin de la semaine"."Dès aujourd'hui, (...), je vais désigner deux experts psychiatres de façon à l'examiner et de tenter de répondre, dans un premier temps, à cette question relative à son niveau de responsabilité pénale parce que ça n'est pas parce que la garde à vue a été estimée incompatible avec son état qu'on a d'ores et déjà tranché sur le problème de sa responsabilité pénale", a indiqué M. Perrin lors d'une conférence de presse.Le suspect, un homme de 23 ans, avait été placé lundi soir en hôpital psychiatrique, son état ayant été jugé incompatible avec une garde à vue.Il est soupçonné d'avoir tué quelques heures plus tôt trois personnes âgées dans deux villages séparés de quelques kilomètres, à Chabeuil et Montvendre, dans la périphérie de Valence. Avant d'être arrêté à la gare TGV d'Avignon, il aurait eu aussi le temps de blesser trois autres personnes, dont deux grièvement."On semble être face à quelqu'un qui présente des troubles du comportement importants, raison pour laquelle la garde à vue n'a pas pu être maintenue", a expliqué le magistrat."Nous aurons bien sûr à nous interroger dans le cadre de cette enquête et de l'information judiciaire qui sera vraisemblablement ouverte d'ici la fin de semaine, à nous interroger sur son niveau de responsabilité pénale", a-t-il ajouté.