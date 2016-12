L'anthropologue et expert en géopolitique Jean-Christophe Victor, créateur et présentateur de l'émission d'Arte "Le dessous des cartes", est décédé mercredi à l'âge de 69 ans, a annoncé la chaîne jeudi.

Fils de l'explorateur Paul-Emile Victor et de la journaliste Éliane Decrais, ce passionné de l'Asie avait créé "Le dessous des cartes", émission hebdomadaire d'Arte qui s'appuie sur l'histoire et la géographie pour "faire comprendre" les événements actuels. Les deux dernières émissions étaient ainsi consacrées aux "océans sans poissons" et au maintien de la paix en Afrique.Conçue pour la Sept en 1990, l'émission avait été primée à de nombreuses reprises et était également diffusée sur TV5 Monde."Dans un monde où l'information manque souvent de mise en perspective, le travail et la voix de Jean-Christophe Victor manqueront cruellement", a réagi dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères, où il avait travaillé."Au-delà de son grand professionnalisme", les équipes d?Arte ont salué dans un communiqué "sa fidélité, sa rigueur, mais aussi sa foi en l'avenir et son optimisme chevillé au corps"."C'était un seigneur intègre avec la transmission du savoir comme passion", a également tweeté Pascal Boniface, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris).Après un diplôme à l?École des langues orientales et un doctorat en anthropologie avec une thèse sur le Népal, Jean-Christophe Victor avait rejoint le ministère des Affaires étrangères, d?abord en poste en Afghanistan, puis au Centre d?analyse et de prévision à Paris.Il avait enseigné la géopolitique à l?École de Guerre (Collège Interarmées de Défense), mais aussi dans des universités et des instituts culturels français à l'étranger.Cofondateur de l?association Action contre la faim, il avait participé à de nombreuses missions humanitaires en Afghanistan et au Pakistan. En 1986, il publiait "La cité des murmures" (Éditions Lattès), ouvrage décrivant l?entrée des Afghans dans la guerre.Jean-Christophe Victor était également le directeur scientifique du Laboratoire d'études politiques et cartographiques (Lepac), un laboratoire privé qu'il avait cofondé avec sa compagne Virginie Raisson, experte en relations internationales."Hier, mes enfants ont perdu leur papa et moi l'amour de ma vie", a réagi cette dernière sur Facebook. "Je veux croire qu'il a rejoint son père au paradis des grands hommes. Ceux qui transmettent l'essentiel."Il préparait l'ouverture du musée de L'espace des mondes polaires, prévue pour février 2017 dans la station jurassienne des Rousses, et venait de publier un nouvel atlas "Le dessous des cartes - Asie" (éditions Arte/Tallandier).