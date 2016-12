La police brésilienne interrogeait vendredi l'épouse de l'ambassadeur grec, la soupçonnant d'être impliquée dans la disparition de son mari après la découverte d'un corps carbonisé dans leur voiture, la principale hypothèse étant celle d'un "crime passionnel".

"Le crime passionnel est la piste la plus solide de l'enquête", a indiqué à l'AFP une source proche des investigations. Une conférence de presse de la police était prévue vers 16H00 (18H00 GMT).Selon cette source, Françoise Amiridis, épouse d'origine brésilienne de l'ambassadeur Kyriakos Amiridis avec qui elle a une fille de 10 ans, a déjà été interrogée jeudi mais "le chef de la division voulait la revoir".Elle, ainsi qu'"un policier militaire" et "un jeune", sont considérés "suspects", a précisé cette source, ajoutant que le placement en détention provisoire de ces deux derniers avait déjà été ordonné.Vendredi, les photos dans les médias brésiliens la montraient en train d'entrer au commissariat, cheveux châtains clairs et avec des lunettes de soleil, se frayant un chemin parmi les nombreux journalistes.Selon le journal O Globo, citant la police, elle et le policier militaire interrogé étaient amants.L'ambassadeur grec, âgé de 59 ans, passait des vacances en famille à Rio de Janeiro depuis le 21 décembre et devait rentrer à Brasilia le 9 janvier, selon une fonctionnaire de l'ambassade.- Identification difficile -C'est la femme du diplomate qui avait signalé sa disparition mercredi, disant n'avoir pu entrer en contact avec lui depuis qu'il était sorti seul lundi soir du logement familial, dans la ville de Nova Iguaçu.Et c'est dans cette commune située dans le nord de Rio qu'une voiture brûlée a été retrouvée jeudi - quelques heures après le lancement d'un avis de recherche par la police brésilienne - avec un cadavre à l'intérieur."C'est la voiture que l'ambassadeur avait louée" pour ses vacances, a indiqué vendredi à l'AFP à Athènes une source au ministère grec des Affaires étrangères, sous couvert d'anonymat."Les autorités brésiliennes sont en train d'effectuer des tests ADN pour identifier le corps", a ajouté cette source, tandis qu'à Rio, de source proche de l'enquête, on a précisé que cette identification serait difficile car le corps "est totalement carbonisé".Une équipe de police grecque devait partir vendredi au Brésil pour se joindre à l'enquête, tandis que l'ambassadeur grec à Buenos Aires se rendait à Brasilia pour coordonner l'affaire au nom d'Athènes.Jeudi, en lançant l'avis de recherche, la police brésilienne avait immédiatement précisé qu'elle écartait l'hypothèse d'un enlèvement, en l'absence de prise de contact avec la famille.Kyriakos Amiridis était devenu cette année ambassadeur de Grèce au Brésil. Il y avait déjà été en poste entre 2001 et 2004, comme consul général à Rio de Janeiro.Entre-temps, il a notamment été ambassadeur de Grèce en Libye, de 2012 à 2016.Plongée dans une profonde crise économique, Rio de Janeiro, hôte des jeux Olympiques en août, souffre d'une grande criminalité, qui s'est aggravée ces derniers mois, alimentée par le trafic de drogues et la pauvreté d'une grande partie de ses habitants.