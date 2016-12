Le parquet de Valence a ouvert vendredi une information judiciaire après le quadruple meurtre du tueur de la Drôme, hospitalisé d'office, et deux experts psychiatres ont été désignés.

Cette information judiciaire a été ouverte pour plusieurs chefs: "meurtre sur personne vulnérable" - l'octogénaire poignardée à Chabeuil (Drôme)-, "meurtres aggravés pour permettre la commission d'un vol", concernant le couple de Montvendre, dont le véhicule a été dérobé, "meurtre" - la sexagénaire qui a succombé à ses blessures jeudi- et "tentative de meurtre" sur la personne du commerçant attaqué au couteau devant son magasin à Orange (Vaucluse), a précisé à l'AFP le procureur de la République de Valence, Alex Perrin.L'instruction judiciaire concerne également "plusieurs faits de violences volontaires" et de "dégradations de véhicules" par jets de pierre, au cours de la cavale sanglante du jeune déséquilibré dans le Vaucluse, a-t-il dit.Jeudi soir, le magistrat a également désigné deux experts psychiatres chargés de déterminer la responsabilité pénale du meurtrier présumé, âgé de 23 ans. Mais leurs conclusions ne devraient pas être connues avant plusieurs mois. D'autant qu'il y aura une contre-expertise.L'éventuelle mise en examen du meurtrier présumé n'interviendra donc pas avant les premières conclusions des experts, a précisé le procureur.Vendredi, l'heure était au recueillement à Montvendre et Chabeuil, où les obsèques des trois premières victimes seront célébrées.