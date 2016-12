Un cessez-le-feu global en Syrie entre régime et rebelles est entré en vigueur jeudi à minuit (23H00 GMT), en vertu d'un accord conclu sous l'égide de la Russie et de la Turquie qui pourrait marquer un tournant après plus de cinq ans de conflit.

L'accord, qui n'implique pas ceux que les parties désignent comme "terroristes" comme le groupe Etat islamique, avait été annoncé dans la journée par le président Vladimir Poutine et confirmé par l'armée syrienne et l'opposition.