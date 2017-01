La légende d'Hollywood Debbie Reynolds et sa fille Carrie Fisher, l'inoubliable Princesse Leia de "Star Wars", seront enterrées côte à côte lors d'une cérémonie commune à Los Angeles (sud-ouest des Etats-Unis), affirment des médias américains mardi.

La chaîne ABC News affirme que les deux vedettes, décédées à un jour d'intervalle la semaine dernière, seront enterrées jeudi dans l'intimité lors d'une cérémonie réservée à la famille et aux amis proches.Todd Fisher, frère de Carrie et fils de celle qui devint une vedette mondiale grâce à comédie musicale "Chantons sous la pluie", a confié à l'émission "20/20" sur ABC qu'il prévoyait, avec sa nièce Billie Lourd, une cérémonie commune au prestigieux cimetière Forest Lawn Memorial Park de Los Angeles.La revue spécialisée dans le cinéma Hollywood Reporter cite une source proche de leur famille affirmant qu'il y aurait également une cérémonie dans la résidence de Beverly Hills où Mmes Reynolds et Fisher étaient voisines."Ce sera exactement ce qu'elles voulaient toutes deux, être ensemble", assure cette source.La famille pourrait aussi organiser une veillée ouverte aux nombreux admirateurs des deux stars, mais rien n'a encore été confirmé.D'autres célébrités reposent également au cimetière Forest Lawn, aux vastes pelouses verdoyantes situées dans les collines d'Hollywood: l'actrice Bette Davis, le pianiste Liberace, ami de Mme Reynolds, la star des films muets Buster Keaton, etc.Debbie Reynolds, qui a aussi joué dans "Au revoir Charlie" de Vincente Minnelli ou "La conquête de l'ouest", est morte le 28 décembre à 84 ans d'une attaque cérébrale à son domicile de Beverly Hills pendant qu'elle avait commencé les préparatifs de l'enterrement de sa fille, décédée la veille à 60 ans des suites d'une crise cardiaque."Elle n'est pas morte d'un coeur brisé. Elle est juste partie pour être avec Carrie", a dit Todd Fisher sur "20/20".Billie Lourd a remercié lundi sur les réseaux sociaux ceux qui lui ont envoyé des messages de soutien, après qu'elle eut perdu à un jour d'intervalle sa mère puis sa grand-mère."Il n'y a pas de mots pour dire à quel point mon Abadaba et ma seule et unique Momby vont me manquer. Votre amour et soutien n'ont pas de prix pour moi", a écrit la jeune femme de 24 ans.Le documentaire "Bright Lights" sur la relation parfois orageuse de Debbie Reynolds avec sa fille, qui avait été dévoilé au dernier festival de Cannes, sera diffusé sur la chaîne HBO samedi.