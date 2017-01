Un tribunal militaire devait prononcer mercredi matin à Tel-Aviv un jugement très attendu contre un soldat franco-israélien accusé d'avoir achevé un Palestinien blessé et apparemment hors d'état de nuire après une attaque au couteau.

Un tribunal militaire devait prononcer mercredi matin à Tel-Aviv un jugement très attendu contre un soldat franco-israélien accusé d'avoir achevé un Palestinien blessé et apparemment hors d'état de nuire après une attaque au couteau.

Une quarantaine de personnes ont manifesté leur soutien au soldat à l'extérieur du quartier général de l'armée où le tribunal devait statuer, a constaté un photographe de l'AFP.Les trois juges devraient se prononcer mercredi sur la culpabilité ou non d'Elor Azaria. La procédure devrait ensuite se poursuivre dans les prochaines semaines au moins pour définir sa peine exacte.Le cas du sergent Elor Azaria, âgé de 19 ans au moment des faits en mars 2016, divise profondément l'opinion israélienne, entre ceux qui plaident pour le strict respect par l'armée de valeurs éthiques, et ceux qui invoquent le soutien dû aux soldats confrontés aux attaques palestiniennes.Il a opposé l'état-major, qui s'est posé en garant de certains idéaux militaires et a poussé à ce qu'il soit jugé, à la droite et des personnalités politiques de premier plan.Avigdor Lieberman, qui n'était pas encore ministre de la Défense, avait signifié son soutien au soldat en assistant au début de son procès.Naftali Bennett, ministre de l'Education et chef de file de la droite nationaliste et religieuse, a affirmé qu'Elor Azaria ne devait pas passer une seule journée en prison et qu'il devrait être gracié par le président s'il était reconnu coupable par les juges.Le soldat a été filmé le 24 mars 2016 par un activiste pro-palestinien alors qu'il tirait une balle dans la tête d'Abdel Fattah al-Sharif à Hébron en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l'armée israélienne.Le jeune homme de 21 ans, venait, avec un autre Palestinien, d'attaquer des soldats au couteau. Atteint par balles, il gisait à terre grièvement blessé et ne posait apparemment plus aucun danger. Son complice était apparemment déjà mort.