Le bitcoin frôlait jeudi des niveaux inédits, la monnaie virtuelle semblant devoir jouer un rôle de nouvelle valeur refuge dans un monde d'incertitude économique.

Le bitcoin frôlait jeudi des niveaux inédits, la monnaie virtuelle semblant devoir jouer un rôle de nouvelle valeur refuge dans un monde d'incertitude économique.

Vers 03H30 GMT, cette crypto-monnaie a franchi le seuil des 1.100 dollars sur le Bitcoin Price Index, moyenne des plateformes d'échange de bitcoins dans le monde.Le bitcoin poursuit ainsi sur une trajectoire ascendante qui en a fait la devise la plus performante de 2016, après avoir subi des fortunes très diverses depuis sa création en 2009.Après son record BPI de 1.165,89 dollars atteint en 2013, il a perdu les trois quarts de sa valeur puis a beaucoup fluctué. En août, des informations selon lesquelles des pirates informatiques avaient dérobé des bitcoins pour des dizaines de millions de dollars avaient provoqué une chute du cours de plus de 20%.Contrairement aux devises physiques telles que l'euro ou le dollar, le bitcoin n'est régi par aucune banque centrale ni aucun gouvernement, mais par une vaste communauté d'internautes. Il peut être échangé contre des services (payer la course d'un taxi par exemple), des marchandises ou même d'autres devises, du moment que l'autre partie prenante à la transaction en accepte le principe.Comme la possibilité de créer des bitcoins est limitée à 21 millions d'unités, dont plus des trois quarts ont déjà été créées, cette monnaie virtuelle bénéficie de la raréfaction de l'offre, expliquent les analystes.Le renforcement du dollar, la démonétisation chaotique en Inde, le contrôle des capitaux en Chine ou la croissance de l'économie digitale expliquent aussi son attractivité.C'est en Chine que se concentrent l'écrasante majorité des échanges mondiaux de bitcoins, avec une explosion au cours des derniers mois."Cela a tout à fait à voir avec le repli du yuan! Les gens veulent se tourner vers des actifs solides, des devises résistantes", et le bitcoin séduit par sa résilience, a expliqué à l'AFP Bobby Lee, cofondateur et PDG de BTC China, la plus grosse plateforme mondiale pour l'achat ou la vente de bitcoins.Pour Vinny Lingham, expert et patron de la startup américaine Civic, spécialisée dans la protection de l'identité numérique, le renforcement du dollar et l'incertitude dans les marchés émergents quant aux politiques de la future administration du président américain élu Donald Trump sont aussi des facteurs importants.Il prédit que le bitcoin s'échangera contre 3.000 dollars fin 2017. "Le bitcoin réagit comme une valeur refuge", dit-il.