Les recherches de l'avion de Malaysia Airlines (vol MH370) disparu mystérieusement il y a près de trois ans, coordonnées par l'Australie dans l'océan Indien, prendront fin dans deux semaines, a annoncé vendredi le ministre malaisien des Transports.

"Nous sommes dans l'étape finale (qui s'achèvera) dans ces deux prochaines semaines", a déclaré le ministre, Liow Tiong, à des journalistes, ajoutant avoir espoir de "retrouver l'avion".

Le Boeing 777 s'était volatilisé le 8 mars 2014 avec 239 personnes à bord, peu après son décollage de Kuala Lumpur à destination de Pékin. Cette disparition est l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation civile.

L'Australie, la Malaisie et la Chine, pays d'où la majorité des victimes sont originaires, ont toujours dit que les recherches seraient achevées une fois sondée la zone de 120.000 kilomètres carrés à l'ouest de l'Australie, à moins que de "nouvelles informations crédibles" n'émergent.

Le ministre malaisien n'a donné aucune date mais indiqué qu'une réunion tripartite aurait lieu après la publication d'un rapport final sur les recherches dans cette zone.

Jeudi, l'association internationale des familles de victimes Voice 370 a appelé la Malaisie, l'Australie et la Chine à étendre la zone de recherches une fois que les opérations dans le périmètre actuel seront achevées.



Aucun indice de la présence de l'épave n'a émergé jusqu'ici. Mais une vingtaine de débris découverts sur le littoral de l'océan Indien au large de l'Afrique de l'Est -- loin de la zone de recherche actuelle -- ont été identifiés comme appartenant probablement ou certainement au Boeing 777 de Malaysia Airlines. Le 29 juillet 2015, un débris avait notamment été retrouvé sur le rivage de Saint-André à La Réunion. Il s'agissait d'un flaperon.



Faute d'explications officielles, des proches de passagers de l'avion disparu ont lancé en décembre une campagne à Madagascar pour tenter de retrouver des débris de l'avion sur le littoral de cette grande île de l'océan Indien, à l'est de l'Afrique.

La zone de 120.000 km2 explorée par les autorités a été déterminée à partir d'une hypothèse selon laquelle l'avion n'avait plus personne à ses commandes et qu'il était à court de carburant. La raison pour laquelle l'appareil se serait retrouvé dans l'hémisphère sud, à l'opposé de son plan de vol, reste inexpliquée.



Par Laura BONILLA - © 2017 AFP