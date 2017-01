L'Allemand Kevin Trapp a été préféré à Alphonse Areola pour garder les cages du PSG contre Bastia samedi soir en 32e de finale de la Coupe de France au Parc des Princes, tandis que Ben Arfa a été aligné en attaque, selon l'équipe dévoilée par le club sur Twitter.

L'Allemand Kevin Trapp a été préféré à Alphonse Areola pour garder les cages du PSG contre Bastia samedi soir en 32e de finale de la Coupe de France au Parc des Princes, tandis que Ben Arfa a été aligné en attaque, selon l'équipe dévoilée par le club sur Twitter.

Depuis le mois de décembre et les performances en demi-teinte d'Areola, la concurrence a été relancée au poste de gardien.En conférence de presse vendredi, l'entraîneur Unai Emery avait entretenu le mystère sur son choix, soulignant juste qu'il avait besoin de deux gardiens performants compte tenu du calendrier chargé des Parisiens.Hatem Ben Arfa a lui été aligné en attaque. Le Français remplace le buteur uruguayen Edinson Cavani, qui avait un temps été annoncé incertain et a besoin de souffler.Le PSG est double tenant du titre en Coupe de France et n'a pas le droit à l'erreur contre Bastia si il veut éviter de replonger dans la crise dès les premiers jours de janvier.Equipe du PSG: Trapp - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva (c), Kurzawa - Rabiot, Thiago Motta, Matuidi - Lucas, Ben Arfa, Nkunku.