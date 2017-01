La Française Tessa Worley a remporté samedi le slalom géant de Maribor, sa 11e victoire en Coupe du monde de ski alpin, toutes entre les portes larges, et sa troisième cette saison.

En 2 min 16 sec 96/100e, Worley, troisième à l'issue du premier parcours, a devancé l'Italienne Sofia Goggia de 16/100e et la Suissesse Lara Gut de 25/100e. Worley, 27 ans, devient la skieuse française la plus titrée en géant sur le circuit majeur, une victoire de plus que Carole Merle.