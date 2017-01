Cinq personnes sont mortes et 27 ont été blessées, dont deux sont en urgence absolue, dans l'accident d'un bus transportant des ressortissants portugais sur une route réputée dangereuse de Saône-et-Loire dimanche matin, selon un bilan provisoire de la préfecture.

Le bus d'une quarantaine de places transportait des Portugais qui se rendaient en Suisse, selon une information révélée par le média en ligne Creusot-Info.

Peu avant 04H30 près du viaduc de Charolles, en Saône-et-Loire, le véhicule est tombé en contrebas de la route nationale 79, baptisée RCEA (Route Centre Europe et Atlantique) et réputée dangereuse.

La sortie de route est vraisemblablement due au verglas. La région, touchée comme la majeure partie du centre et de l'est de la France par une vague de froid, était en alerte météo en raison des risques liés au verglas.



