Donald Trump s'en est pris lundi à Meryl Streep qui l'avait critiqué la veille à la cérémonie des Golden Globes, accusant l'actrice d'être le "larbin" de son ex-rivale démocrate à la présidentielle Hillary Clinton.

"Meryl Streep, une des actrices les plus surcotées d'Hollywood, ne me connaît pas et m'a attaqué hier soir aux Golden Globes", a tweeté lundi à l'aube le président élu des Etats-Unis. "C'est un larbin d'Hillary qui a perdu gros".L'actrice de 67 ans aux trois Oscars a notamment ironisé sur ce qui avait été pour elle la "performance" de l'année de M. Trump quand ce dernier avait imité, lors d'une réunion publique en novembre 2015, un journaliste du New York Times (Serge Kovaleski) qui souffre d'une maladie articulaire limitant les mouvements de ses bras.Pour Meryl Streep, ce genre de débordements "s'immisce dans la vie de tout le monde, parce que cela autorise d'autres à faire la même chose". "L'irrespect amène l'irrespect. La violence incite à la violence", a-t-elle dit. "Et quand les puissants se servent de leur rang pour brutaliser les autres, nous sommes tous perdants".Le futur président des Etats-Unis a rétorqué lundi sur Twitter qu'il ne s'était "jamais moqué d'un journaliste handicapé"."Pour la centième fois, je ne me suis jamais moqué d'un journaliste handicapé (je ne ferais jamais ça) mais j'ai montré comment il s'était +mis à plat ventre+ quand il a changé entièrement une histoire d'il y a 16 ans écrite dans le but de me montrer sous un mauvais angle", a tweeté M. Trump."Des médias juste encore plus malhonnêtes!", a-t-il ajouté.