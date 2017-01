Une plainte contre X pour "non assistance à personne en danger" et "mise en danger de la vie d'autrui" a été déposée mardi par la caissière d'Auchan City à Tourcoing (Nord) qui a fait une fausse-couche sur son lieu de travail, a-t-on appris auprès de son avocat.

Le 22 novembre, la caissière de 23 ans, en contrat de professionnalisation dans ce magasin depuis le 1er novembre, a perdu son foetus sur son lieu de travail. La jeune femme, enceinte de trois mois, accuse sa direction d'avoir eu un "manque de considération" à son égard.

"La mise en danger aurait pu être évitée par la visite médicale prévue par la loi, qui n'a pas été effectuée, même après l'annonce de sa grossesse", dénonce son avocat Me Ioannis Kappopoulous, précisant que sa cliente ainsi que la CGT se sont constituées parties civiles.

La plainte a été déposée au parquet de Lille.

"Quand la caissière a annoncé à sa chef qu'elle était enceinte, il n'y a eu aucune prise en considération de ce changement. A plusieurs reprises, elle s'était manifestée auprès de ses responsables sur des douleurs, mais personne n'a réagi", a regretté Habib Hamdoud, délégué syndical CGT à Auchan City.

Dans un courrier adressé à sa direction daté du 20 décembre, la caissière écrit aussi avoir été "meurtrie" par l'"absence manifeste d'empathie et de compassion" de ses responsables après sa fausse-couche. "Comme dans beaucoup de dossiers, on traite les gens comme un risque, un coût négatif dans une équation économique", déplore Me Kappopoulos.

De son côté, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), contactée par l'AFP, a annoncé que "l'inspection du travail a été saisie par courrier reçu le 22 décembre et une enquête est ouverte".

Le candidat de la "France insoumise" Jean-Luc Mélenchon a estimé dimanche à Tourcoing que cet accident était dû au "mépris" des responsables de la jeune caissière. Manuel Valls y avait vu la marque d'une société "déshumanisée".

"Dès que sa hiérarchie a été informée du problème rencontré par l?hôtesse, elle a alerté les secours et l'hôtesse a été prise en charge rapidement", avait cependant affirmé l'entreprise dans un communiqué.

"Auchan City s'indigne de l'instrumentalisation calomnieuse de cette situation douloureuse par certaines organisations et d'allégations totalement infondées, comme le démontre tout examen sérieux des faits", avait ajouté la direction.

Dans ce même supermarché, une caissière avait été licenciée en juillet pour, selon la CGT, "un préjudice de 85 centimes d'euros", puis finalement réintégrée.



AFP