Condamné mardi à la peine de mort pour le meurtre de neuf paroissiens noirs d'une église de Caroline du Sud en 2015, l'Américain Dylann Roof s'est vu signifier de façon formelle ce verdict, mercredi, par le juge, dans une ultime audience imprégnée d'émotion.

Conformément à la procédure pénale fédérale, les familles des victimes ont pu une dernière fois s'exprimer à la barre des témoins, choisissant parfois d'interpeller directement le jeune homme de 22 ans qui n'a jamais exprimé de regrets."Que ton âme brûle en enfer", a lancé la nièce de Susie Jackson, une femme de 87 ans sur le corps de laquelle ont été relevés au moins 10 impacts de balles tirées par Roof."La haine en toi dépasse l'entendement humain", a de son côté déclaré Melvin Graham, dont la soeur Cynthia Hurd faisait partie des neuf victimes décédées."(Mais) je vais te montrer ce qu'est l'amour", a-t-il poursuivi. "Tu voulais déclencher une guerre raciale, en fait de quoi tu as déclenché une guerre d'amour".Le 17 juin 2015, après une préparation minutieuse, Dylann Roof avait prétendu participer à une séance de catéchisme à l'église de l'Emanuel de Charleston, avant d'ouvrir le feu 77 fois sur l'assemblée.Les 12 jurés d'un tribunal de Charleston ont décidé mardi à l'unanimité de le condamner à mort, en retenant comme circonstances aggravantes la préméditation de ses homicides et son absence de remords.Convaincu d'une suprématie des Blancs sur les Noirs, Dylann Roof avait confié dans son journal intime son espoir de voir éclater une guerre raciale après son attaque.Mais sa fusillade, unanimement condamnée aux Etats-Unis, a eu au contraire un effet fédérateur et abouti à un vote pour retirer du parlement de Caroline du Sud le drapeau confédéré, un symbole largement considéré comme faisant référence à l?esclavage.Dans une de ses dernières prises de parole, le condamné à mort a demandé à bénéficier de nouveaux avocats commis d'office, mais le juge Richard Gergel a rejeté cette requête.Les avocats de Dylann Roof disposent de 30 jours pour lancer des recours contre le verdict.