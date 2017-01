Quelque 230.

Quelque 230.

000 foyers étaient privés d'électricité vendredi matin dans le nord, le centre et l'est de la France, essentiellement en Normandie, en Picardie, selon un dernier bilan du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis.A 05h30, les coupures d'électricité touchaient essentiellement 70.000 foyers en Picardie, 65.000 en Normandie, 17.000 dans le Nord-Pas-de-Calais, 13.000 dans la région Centre, 12.000 en Champagne-Ardennes et 9.700 en Lorraine, a précisé Enedis.