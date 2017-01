matinée en présence de plus d'un millier de personnes, dont l'ex-Premier ministre, accueilli par une ovation debout.

matinée en présence de plus d'un millier de personnes, dont l'ex-Premier ministre, accueilli par une ovation debout.

Les conseillers nationaux de LR ont commencé par valider le budget de leur parti, excédentaire de 9,9 millions d'euros, selon son trésorier Daniel Fasquelle, après des années de vaches maigres suite aux défaites présidentielle et législatives de 2012 et de l'affaire Bygmalion (18 millions d'euros de fausses factures que LR, partie civile dans le procès de cette affaire, espère récupérer).En 2014, la dette s'élevait à 74,5 ME. "Après une nouvelle échéance aux banques en mars 2017, la dette sera de 54,9 ME, soit la valeur de l'immeuble" des Républicains, situé rue de Vaugirard (Paris XVe), a précisé M. Fasquelle.Il a pointé le fait que les cotisations des élus étaient passées de 1,6 ME en 2014 à 3,2 ME en 2016. "Pour être investis, les candidats doivent avoir réglé leurs cotisations", a-t-il indiqué.Les Conseillers nationaux ont également validé la liste des investitures pour les législatives." 466 candidats ont été investis: 168 femmes, 298 hommes, soit 36% de candidates, en progression de 11 points par rapport à 2012", souligne LR.111 circonscriptions ont été réservées, dont "78 pour des éventuels accords avec l'UDI et 33 pour des candidats LR (13 en outre- mer, 19 en métropole"). Deux tiers des investis sont de "nouveaux candidats".Peu avant les deux votes, les participants au CN avaient très chaleureusement applaudi le nom de Nicolas Sarkozy, lancé par Luc Chatel, président du CN, ainsi que Laurent Wauquiez, présent à l'ouverture de la journée.Le Conseil national sera clos en milieu de journée par un discours de M. Fillon.