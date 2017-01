Un couple a été mis en examen vendredi soir à Nantes pour meurtre et tortures sur le fils de la femme, âgé de huit ans, a-t-on appris de sources judiciaires.

Ces mises en examen correspondent aux réquisitions du parquet qui avait retenu les qualification d'"homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans" et d'"actes de torture et de barbarie".Le couple, qui a été placé en détention provisoire, avait appelé les pompiers mercredi en fin d'après-midi, mais ceux-ci n'avaient pu que constater le décès de l'enfant. La mère et son compagnon avaient d'abord évoqué un décès accidentel mais les premiers éléments de l'enquête et les témoignages recueillis ont rapidement contredit cette thèse.L'autopsie a confirmé que l'enfant était mort noyé mais a également permis de relever sur le corps des lésions et des hématomes correspondant à des coups reçus par le jeune garçon qui était scolarisé normalement.Deux enfants plus jeunes, apparemment en bonne santé, vivaient également au sein de cette famille. Ils ont été confiés aux services sociaux.