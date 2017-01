Le célèbre avocat pénaliste Paul Lombard est décédé dimanche à Paris à l'âge de 89 ans, a annoncé à l'AFP son associé Olivier Baratelli.

Il est mort dans l'après-midi à l'Hôtel des Invalides de complications pulmonaires, a indiqué Me Baratelli selon qui "c'est 65 ans d'un monde judiciaire qui s'en va".En plus d'un demi-siècle, l'avocat est intervenu dans plusieurs des plus grands dossiers de l'histoire criminelle française, de l'affaire de Bruay-en-Artois (1972) à celle du petit Grégory (1984), en passant par le procès Ranucci (1976).