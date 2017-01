Les ménages qui payent leur impôt sur le revenu de façon mensualisée pourront constater la baisse prévue de cet impôt dès lundi, jour fixé pour le premier prélèvement de l'année 2017.

Les ménages qui payent leur impôt sur le revenu de façon mensualisée pourront constater la baisse prévue de cet impôt dès lundi, jour fixé pour le premier prélèvement de l'année 2017.

Cette baisse d'impôts, annoncée l'été dernier par le gouvernement, doit bénéficier au total à cinq millions de contribuables parmi les classes moyennes, a rappelé dimanche le ministère de l'Economie et des Finances dans un communiqué.Alors qu'elle devait initialement entrer en vigueur au mois d'août, le gouvernement a décidé de l'avancer pour les ménages mensualisés ou qui règlent leurs impôts par tiers, via un amendement à la loi de finances 2017 adopté mi-décembre.L'objectif est de redonner du "pouvoir d'achat aux Français dès janvier (pour ceux qui sont mensualisés)", avait assuré à l'époque le secrétaire d'Etat au Budget Christian Eckert.Cette mesure, qui entrera donc en vigueur avant l'élection présidentielle, représente au total un milliard d'euros.Elle concerne à taux plein les couples gagnant jusqu'à 3.400 euros de salaire net et les personnes seules gagnant jusqu'à 1.700 euros.Ces limites sont majorées pour les familles, par exemple jusqu'à 4.800 euros pour un couple avec trois enfants.Les personnes ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 18.500 euros auront une réduction d'impôt de 20%. Ceux qui ont un revenu fiscal compris entre 18.500 et 20.500 euros auront une réduction d'impôt inférieure à 20%.Pour les ménages qui paient leurs impôts par tiers, la baisse sera effective "dès le 1er tiers provisionnel de février 2017", précise Bercy dans son communiqué.