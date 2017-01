Clermont s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe grâce à un succès sur le terrain de l'Union Bordeaux-Bègles (9-6) dimanche lors de la 5e journée.

Avec cette 4e victoire, l'ASM, premier club français qualifié et qui rejoint le Leinster et le Munster, ne peut plus être rattrapée en tête de la poule 5.



Par Natsuko FUKUE - © 2017 AFP