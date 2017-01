Onze personnes ont été interpellées dans l'enquête sur l'attaque de policiers début octobre à Viry-Châtillon lors d'une opération de police toujours en cours mardi matin, notamment dans le quartier de la Grande Borne, dans l'Essonne, a-t-on appris de source policière.

Onze personnes ont été interpellées dans l'enquête sur l'attaque de policiers début octobre à Viry-Châtillon lors d'une opération de police toujours en cours mardi matin, notamment dans le quartier de la Grande Borne, dans l'Essonne, a-t-on appris de source policière.

Dans le cadre de l'enquête sur cette attaque qui avait fait deux blessés graves et deux blessés légers, et déclenché une vaste grogne policière, un adolescent de 17 ans, soupçonné d'avoir participé à la confection des cocktails Molotov utilisés lors de l'agression, a été mis en examen et écroué début décembre, avant d'être remis en liberté. Un second mineur âgé de 15 ans, soupçonné aussi d'avoir participé à la fabrication des engins incendiaires, avait été placé sous le statut de témoin assisté, intermédiaire entre la mise en examen et l'état de simple témoin.